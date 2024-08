La lirica sotto le stelle C’è Cavalleria Rusticana ai Giardini del Frontone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) È senza dubbio uno dei momenti più attesi e amati dell’estate perugina. La grandetorna aidelcon ““, il capolavoro di Pietro Mascagni che il Coro Lirico dell’Umbria porta in scena domani alle 21.15 in un grande spettacololeche rappresenta una nuova tappa dell’ambizioso progetto di riportare finalmente in città una stagione di opera. Lo spettacolo viene presentato in "un allestimento straordinario – racconta Paolo Galmacci, presidente del Coro Lirico – che dimostra come l’opera, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità, rappresenti la sintesi di tutte le arti, mescolandosi in questo caso con la letteratura e la danza. Noi vogliamo offrire a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla".