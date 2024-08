Judo d’oro a Parigi Alice Bellandi campionessa nei -78 kg

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Si corona finalmente il sogno dell’Italia del, che conquista la tanto attesa medaglia. Sotto gli occhi della premier Giorgia Meloni, che aveva al suo fianco il presidente del Coni Giovanni Malagò e il ministro dello Sport Andrea Abodi,festeggia la vittoria nella categoria -78 kg. Una medaglia attesa e fortemente voluta dalla numero uno del ranking mondiale, che si trovava già in vantaggio per un waza-ari quando l’israeliana Inbar Lanir ha ottenuto la terza sanzione, con annesso ko a tavolino. Salgono così a cinque gli ori per l’Italia, che raggiunge quota 15 medaglie.Nella stessa categoria, i bronzi sono andati alla cinese Ma Zhenzhao e alla portoghese Patricia Sampaio.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS). L'articolonei -78 kg proviene da Ildenaro.it.