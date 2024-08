Italia-Olanda volley femminile oggi in tv Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)giovedì 1° agosto (ore 17.00) si giocamatch valido per la fase a gironi del torneo dialledi Parigi. La nostra Nazionale tornerà in campo ai Giochi a ben quattro giorni di distanza dal debutto: domenica mattina, infatti, le azzurre avevano battuto la Repubblica Dominicana per 3-1, compiendo il primo passo giusto in questa rassegna a cinque cerchi e issandosi al comando del proprio girone, visto che la Turchia ha avuto la meglio sull’soltanto al tie-break. Si alza l’asticella per l’, che ora se la dovrà vedere contro una sua grande rivale del recente passato, confermatasi pimpante mettendo in crisi le Campionesse d’Europa pochi giorni fa.