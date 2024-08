Incidente choc tre morti | una delle auto finisce nella scarpata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane. Un altro terribileha provocato un bilancio gravissimo: sono tre ie sono tutti giovani. Nel corso della serata del 31 luglio due vetture si sono schiantate, parliamo di una Peugeot e di una Yaris. Lo schianto è stato violentissimo a tal punto che unadueha terminato la sua corsa dentro una. Stando a quanto riferito dal sito Rainews.it, l’ha causato tre, di cui due avvenuti praticamente all’istante prima che l’ambulanza giungesse sul posto. La terza vittima è invece spirata poco dopo che i sanitari stavano provando a tenerlo in vita. Ma non c’è stato niente da fare e le manovre di rianimazione non hanno avuto l’effetto sperato.