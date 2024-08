Il Napoli verso il debutto ufficiale e le altre voci su Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Iltra le amichevoli e ilin Coppa Italia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Un gol, un palo e una traversa, un bel po’ di sprechi e difesa che non trema mai. Finisce 1-0 tra saluti e baci. Sarà pure calcio d’estate, ma la sensazione è che quella scesa in campo con il Brest sarà la stessa che affronterà il Modena in Coppa Italia”.-Modena: Raspadori ” Conte si sta arrangiando come solo sa lui arrangiarsi: e quindi mette da parte Cheddira e Simeone e punta su Raspadori come prima punta nel 3-4-2-1, visto chepure ieri non ha giocato neanche mezzo secondo, da perfetto separato in casa.