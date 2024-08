House of the Dragon 2 | il finale leaked finisce su Tik Tok e X ecco di chi è la colpa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) HBO avrebbe trovato il responsabile del leak dell'episodiodella seconda stagione sui social e in reteof thedella HBO ha subito un'altro gravissimo leak. Diverse scene deldella seconda stagione - che dovrebbe andare in onda il 4 agosto - sono trapelate su TikTok martedì sera, ben cinque giorni prima della messa in onda dell'episodio sulla HBO e dello streaming su Max. Un account di TikTok ha pubblicato 14 video e circa 30 minuti di riprese delnon andato in onda; i video avevano circa 50.000-100.000 visualizzazioni al momento della pubblicazione di questo articolo. Circa tre ore dopo la pubblicazione dei video, l'account TikTok è stato bannato, ma era già troppo