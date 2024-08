Fuorilegge la cannabis light 11mila posti di lavoro a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Stretta sullaall’interno del ddl Sicurezza. I lavori sono andati avanti tutta la notte nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e si procede ad oltranza. Una delle principali novità riguarda le sostanze stupefacenti: tra le proposte di modifica approvate c’è quella che equipara laa quella non. Stop, invece, alla proposta della Lega di Matteo Salvini per vietare l’immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari. La legge attualmente in vigore, risalente al 2016, consente la coltivazione della canapa a uso industriale ma solo con una quantità di THC inferiore allo 0,2 per cento. Con la stretta sancita nella notte è stato stabilito il divieto di vendita di qualunque prodotto derivato dalla canapa.