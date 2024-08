Formello nuovo avvistamento di cinghiali a Le Rughe

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 agosto 2024)dinel Comune di: gli animali visti all’interno di una piazzola a Leavvistati a– (Welcome To Roma) – ilcorrieredellacitta.comGirare con la macchina perha sfornato l’ennesimodinella zona. Questa volta gli animali sono stati avvistati nella zona de Le, intenti a riposarsi all’ombra sotto una siepe. I grossi porcelli selvatici, cui seguivano anche dei cuccioli molto piccoli, avevano trovato una piazzola in mezzo alla strada, lanciandosi sul verde per trovare riparo e probabilmente prendersi qualche minuto di riposo prima di ripartire nelle aree forestali romane.