Dove vedere in tv Italia-Polonia di volley Olimpiadi | data orario streaming

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sabato 3 agosto (ore 17.00) si gioca, ultima partita del girone delledi Parigi 2024. E’ a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto del gruppo di ferro, con azzurri e polacchi che si sfidano in una delle più grandi classiche della pallavolo mondiale. Si annuncia il pubblico delle grande occasioni alla South Paris Arena 1, per quella che probabilmente è la partita più attesa di questa prima fase. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno convinto in entrambe le apparizioni, surclassando il Brasile (3-1) all’esordio e poi sbarazzandosi dell’Egitto nella seconda partita. Prestazioni più che positive che fanno ben sperare per il proseguimento del torneo. Oggi il coefficiente di difficoltà si alza ancora di più, con la sfida ai campioni d’Europa in carica.