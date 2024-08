Dimentica le chiavi e si arrampica cade da 6 metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Era uscito di casa per recarsi al lavoro quando si è accorto di averto ledi casa. Non disponendone di una di riserva ha raggiunto il cortiletto interno della palazzina in cui vive perrsi sul muro nel tentativo di raggiungere una finestra aperta al terzo piano ed entrare nell’abitazione. Un’acrobazia costata cara a un 19enne straniero residente a Conselice. Dopo aver perso l’equilibrio e aver urtato una piccola pensilina, il giovane è infatti caduto rovinosamente da un’altezza di circa sei, riportando fratture a braccia e gambe. L’episodio si è verificato poco dopo le 7 di ieri mattina in via Portovenere, laterale di via Puntiroli. A prestargli subito soccorso è stato un collega di lavoro, che dopo aver udito le urla del 19enne lo ha caricato in auto per trasportarlo il più rapidamente possibile in ospedale.