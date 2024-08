Da Inside Out 2 a C' è ancora domani | gli incassi stagionali italiani all' insegna dei film evento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) I dati del box office di stagione 2023/2024 dimostrano quanto i dieci titoli che hanno guadagnato di più sono frutto di una scelta da parte del pubblico che punta alla certezza (ignorando le centinaia di opere che escono nella più totale indifferenza). Agosto, chiuso per ferie, tutti al mare? Insomma. Prima, c'è da riflettere suicon il maggior incasso della stagione cinematografica 2023/2024. Di immediato acchito, e basandoci sui dati Cinetel, esce fuori una certa varietà: ci sono i grandi marchi, le saghe, ma ci sono anche i casi avulsi dai franchise e, soprattutto, ritroviamo il cinema italiano. Un segno positivo rispetto alla stagione precedente, iniziata nel 2022, e in parte segnatadal Covid (sembra passata un'eternità, e invece). Un segno positivo che, però, continua a vivere di isolati titoli: non c'è un flusso organico, e il grande schermo diventa