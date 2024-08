Consorzio Ambito Sociale B4 a Cerreto Sannita visita dell’assessore regionale Fortini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assemblea dei sindaci e ildell’B4 hanno incontrato presso il Comune dil’assessorealle Politiche Sociali Luciaper presentare gli organismi del neo costituito. Dopo l’accoglienza da parte del sindaco diGiovanni Parente e della sua amministrazione comunale, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci Fabio Massimo Romano e il presidente del CdA delRoberto Antonio Stanziano hanno raccontato le finalità e le attività del nuovo organismo che fa dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’assistenza i tre fondamenti principali per garantire su tutto il territorio dell’B4 supporto concreto e interventi mirati per i cittadini, in particolare per i più fragili.