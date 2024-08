Calendario volley femminile Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari partite 1 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024), giovedì 1, si giovano quattrodel torneo dialle. La South Paris Arena 1 avrà tutta la giornata dedicata al torneo delle ragazze, con sfide tirate che potrebbero iniziare a delineare la composizione dei quarti di finale. Torna in campo l’Italia, che alle 17.00 affronterà l’Olanda in una sfida da prendere con le pinze. L’apertura mattutina delle 9.00 sarà riservata alla Turchia, che affronta la Repubblica Dominicana. Le caraibiche hanno fatto vedere di essere sul pezzo contro le azzurre, mentre la corazzata anatolica ha faticato più del previsto contro le neerlandesi. Serve una vittoria convincente per le ragazze di Andrea Santarelli, prima del big match della terza giornata. Alle 13.00 si sfideranno Brasile e Giappone, un match che mette in palio il biglietto per i quarti di finale, e probabilmente il primo posto nel gruppo.