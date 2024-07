Bungie | Hermen Hulst è il nuovo capo del team e l’integrazione con Sony è vicina per un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 1 agosto 2024), CEO diInteractive Entertainment, è diventato ilboss didopo l’ultima ondata di licenziamenti, con il colosso giapponese che ha fatto partire il processo di integrazione delall’interno dei PlayStation Studios, stando a quanto affermato da Jeff Grubb con un. Il celeberrimo giornalista di Giant Bomb, nonché apprezzato insider in grado di anticipare correttamente molti leak sul mondo dei videogiochi, ha deciso commentare i 220 licenziamenti effettuati in queste ore da, condividendo anche delle informazioni in merito aldello studio di Destiny 2 con