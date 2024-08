Beach volley i campioni del mondo non tradiscono! Ancora bene le coppie svizzere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Idelnon sbagliano un colpo e proseguono la loro marcia vincente nel torneo olimpico che ha visto concludersi, non senza qualche patema per le cattive condizioni del tempo che hanno costretto a differire di mezz’ora il programma serale. Prima sconfitta in campo maschile per Ranghieri/Carambula, superati in due set da Mol/Sorum. Nello stesso girone si sbloccano gli olandesi Van de Velde/Immers che superano 2-0 i cileni Grimat/Grimalt. Sempre le torneo maschile iPerusic/Schweiner hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-13) gli austriaci Horl/Horst. Vittoria per i brasiliani Evandro/Arthur contro i canadesi Schachter/Dearing 2-0 (21-13, 21-16). Tra le donneSvizzera sugli scudi. Huberli/Brunner travolgono con un secco 2-0 la campionessa olimpica Ludwig e Lippmann che rischiano di uscire subito di scena.