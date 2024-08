Battlestar Galactica | il reboot della serie tv cult a rischio cancellazione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ebbene sì: la realizzazione deldisembra essere sempre più lontana. Annunciato nel 2019, doveva essere uno dei primi prodotti di Peacock, un servizio di streaming video on demand di proprietà di NBCUniversal. Ieri, invece, la rivista statunitense Variety, con un’esclusiva, ha dichiarato che lanon è più in fase di sviluppo preso Peacock. Dopo l’annuncio del progetto, si ebbero poche e sporadiche notizie sulla sua produzione. Una di queste era che lo show fosse ambientato nella stessa continuitàdel 2003. Altre informazioni sulla possibile trama di questonon sono mai state condivise.Galattica, fonte: Prime VideoPer ora, si sa per certo che Sam Esmail sarà il produttore esecutivo.