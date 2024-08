Artigianato nasce il Distretto Orafo della Campania | debutto ufficiale a Vicenzaoro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per dare unità e slancio internazionale alla millenaria tradizioneoreficeria, la Regionedà vita al. La presentazione in occasione di, dal 6 al 10 settembre, con un ricco calendario di incontri e attività promosso dall’Assessorato alle Attività produttive. Al centro degli incontri, uno Stand istituzionale in una delle aree di maggiore evidenzaFiera – appuntamento internazionale di grande rilievo per il comparto dei preziosi in Italia – in cui saranno esposte collezioni di gioielli, antichi e contemporanei, espressione dei manufatti di eccellenzatradizione manifatturiera campana. Per i 5 giornifiera, questo spazio sarà la casa delle oltre 50 aziende campane partecipanti all’evento e rappresenterà la Regione anche attraverso una capillare attività di marketing digitale.