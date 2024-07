Volley femminile la Polonia asfalta il Kenya La squadra di Lavarini è ai quarti e aspetta il Brasile per l’ultima sfida del girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutto come da facile copione nella partita che chiude la South Paris Arena 1 per quel che riguarda il torneo dialle Olimpiadi 2024. Lasurclassa ilcon un rotondo e netto 3-0 (25-14 25-17), andandosi a prendere la vetta dele la qualificazione aidi finale. Polacche che ora potranno sedersi comode a vedere-Giappone, match dal quale dipenderà il risultato che servirà a Joanna Wolosz contro le sudamericane per il primo posto. Bastano cinquantanove minuti alle ragazze di Stefanoper archiviare la pratica, con il coach italiano che ha anche girato tutto il roster, concedendo a turnazione riposo alle titolari. Polacche che si comportano molto bene in attacco (44/75), mentre le africane faticano dannatamente a mettere palla a terra. Sei muri e sei ace per la, che ha giocato questa partita con il pilota automatico.