Serie B e Serie C un’altra estate bollente | rischio penalizzazioni con due squadre ‘sottozero’

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La solitadi caos e confusione. Dopo una prima parte incoraggiante caratterizzata dall’iscrizione di tutte ledel campionato diB eC (solo l’Ancona è stata esclusa dal campionato), la condizione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimana e in corrispondenza con l’inizio dei campionati. Due situazioni delicate sono quelle di Cosenza inB e Turris inC, deferite al Tribunale Federale Nazionale. Il club calabrese è stato segnalato per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Il club è stato deferito a titolo di responsabilità diretta. Il mancato versamento riguarda le mensilità di aprile 2024 e maggio 2024 e per aver depositato presso la Covisoc “una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”, si legge in un comunicato Figc.