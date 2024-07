Orari finali Olimpiadi Parigi 2024 | quali gare da medaglia programma 1 agosto guida TV Rai Eurosport e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Domani, giovedì 1°, sesta giornata didell’edizionedelledi. Un day-6 che si prospetta particolarmente ricco di emozioni e dida seguire. Tante, infatti, le prove che assegneranno le medaglie a Cinque Cerchi. Tante leda seguire con una certa attenzione. Sarà una giornata importante per i colori azzurri, visto che l’atleta inizierà il suo darsi con la 20 km di marcia maschile e femminile, dove gli azzurri vogliono recitare il ruolo dei protagonisti. Ci si aspettano anche quei segnali dal judo che non sono arrivati nel corso di questa rassegna a Cinque Cerchi e la squadra femminile di fioretto vorrà convertire le lacrime della prova individuale in sorrisi di quella a squadre.