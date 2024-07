Olimpiadi medaglia storica per l’Italia nel canottaggio | argento quattro di coppia dopo 16 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il computo delle medaglie azzurre alledi Parigi 2024 sale a quota 12!vince lad’neldialle. Un successo strepitoso per il movimento italiano: il podio mancava addirittura da 16! Prova maestosa quella di Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili che hanno chiuso al secondo posto con il tempo di 5:44.40. Oro all’Olanda che ha dominato la finale fin dalle prime battute (5:42.00). Bronzo per la Polonia in 5:44.59. L'articoloperneldi16CalcioWeb.