Mercato Napoli accordo raggiunto | sarà ufficiale dopo l’addio di Gaetano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’è stato, ilè pronto ad accogliere un altro acquisto: ora si attende soltanto la cessione di. Ildelsi muove.gli investimenti fatti per Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, il club sta cercando di piazzare alcuni esuberi in modo da poter accogliere anche altri giocatori. In questo senso è centrale il ruolo di Victor Osimhen per il quale si attende l’offerta giusta: il nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni sul contratto ma non si è presentato nessuno per il pagamento della stessa. La traduzione sembra molto chiara e semplice: Aurelio De Laurentiis dovrà scendere a patti e trattare per la cessione dell’attaccante andando ad abbassare le pretese rispetto alla cifra della clausola.