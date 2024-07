Matteo Lisignoli chi era l’istruttore morto in deltaplano a Montemezzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Piuro, 31 luglio 2024 –aveva 60 anni e abitava con la famiglia a Prosto, frazione di Piuro, anche se era nativo di Borgonuovo, altra frazione del Comune valtellinese. Grafico di professione, aveva però una grandissima passione per il volo. Era regolarmente autorizzato a condurre velivoli leggeri per il trasporto di persone e aveva fondato la “experience”, una società specializzata nel condurre i clienti sui cieli dell’alta Lombardia che lui amava da sempre. L’incidente Anche oggi stava decollando insieme a un cliente da, paesino nella zona dell’Alto Lago di Como. Poco dopo le 13.20 il velivolo è precipitato all’Alpe Piazza, area utilizzata per il decollo delle “vele”, schiantandosi al suolo:sul colpo, l’altra persona ha riportato solo ferite lievi.