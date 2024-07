M5S Villani | L’incendio delle ecoballe e dei rifiuti rimpatriati dalla Tunisia è un disastro annunciato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Virginia, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, denuncia: “Le immagini sconvolgenti di 60mila tonnellate diin fiamme rappresentano unambientale di proporzioni incalcolabili.” “Dal primo momento ho seguito questa triste vicenda, presentando numerose denunce. Oggi, essa si arricchisce di un capitolo ancora più drammatico. Nel 2022, Provincia e Regione si erano impegnate a utilizzare il sito militare solo per sei mesi, il tempo strettamente necessario a controllare le tipologie deicontenuti nelle. Sono stata tra i primi a protestare contro questa decisione, scendendo in piazza. Per anni, il presidente De Luca e il suo vice ci hanno raccontato una realtà distorta. Ora, sotto i nostri occhi, c’è il tragico risultato della loro gestione maldestra e, oggi, pericolosa.