L’omaggio a Marcello Norberth In mostra le fotografie di scena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) San Ginesio, il "borgo degli attori", rende omaggio al grande fotografo di(nella foto), nato proprio in questo paese il 16 gennaio del 1937 e scomparso lo scorso 5 marzo a Roma. Sabato alle 18, al Loggiato dei Lumi in via Matteotti, sarà infatti inaugurata la- La prima retrospettiva dedicata al Maestro della fotografia diitaliana". Attraverso la sua arte, ha reso immortale il volto dei più celebri attori italiani. L’esposizione, a cura del figlio di, Luca Manfrini, è promossa dal Comune e dalla Proloco, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione e realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Ginesio Fest.