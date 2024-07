LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bonazzi e Sollazzo alla caccia del pass nella carabina tre posizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella quinta giornata di gara delalledi2024. L’Italia vadi ulteriori piazzamenti di prestigio dopo gli ottimi risultati conseguiti nell’avventura fin qui intrapresa dsquadra azzurra al poligono di Chateauroux. Quest’oggi andrà in scena un solo evento, la qualificazionefinale dellatreuomini. Comead aria compressa 10 metri, l’Italia schiererà Danilo Dennise Edoardo. I due giovani tiratori si sono messi in mostra in questa loro prima esperienza olimpica: il varesino ha disputato la sua prima finale olimpica della carrieramattinata di lunedì, piazzandosi quinto, mentre l’alessandrino ha sfiorato l’accesso all’ultimo atto fermandosi in decima posizione.