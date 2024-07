La carica di Jacobs | L' obiettivo è vincere le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - "Finita la scorsa stagione, gli obiettivi del 2024 prefissati erano tre, restare in salute,l'Europeo in casa ele, tocco ferro per adesso sono in salute, ho fatto un anno nel quale sono riuscito ad allenarmi come volevo". Sono le parole di Marcell, oro olimpico dei 100 metri tre anni fa a Tokyo e quasi due mesi fa campione europeo a Roma, parlando da 'Casa Italia' a Parigi nel corso di un'affollatissima conferenza stampa con i media italiani. Oggiha preso parte a un incontro anche con la stampa estera.