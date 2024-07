Incidente mortale a Latina | Drogato al volante 30enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un fermo con l’accusa di omicidio stradale per i tragici fatti avvenuti nella giornata di ieri a, nel Lazio. I Carabinieri hannounche si trovava alla guida di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro. Nell’impatto un motociclista ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. Omicidio stradale a– (ilcorrieredellacitta.com)Graveieri mattina, martedì 30 luglio 2024, nel territorio di. Un autocarro e un motoveicolo si sono scontrati sulla Via Appia e nell’impatto, purtroppo, il centauro ha perso la vita mentre la passeggera che era con lui è rimasta ferita in modo grave. Ebbene, ieri pomeriggio i Carabinieri hanno fermato il conducente del mezzo pesante, risultato positivo al drug test. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale.