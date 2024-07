Imola la battaglia di Maura | Cerco mia madre per poterla aiutare ma sono ignorata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Una pratica cominciata da tre anni e un silenzio delle istituzioni che perdura da due. Questa è la situazione diCaselli, istruttrice equestre di 54 anni, che ha avviato ad aprile 2021 una richiesta per ritrovare labiologica. “Una scelta che non nasce per chiudere cerchi emotivi o trovare risposte, ma per sapere delle sue condizioni e offrirle aiuto, se necessario”, sottolinea. Dopo la morte dellaadottiva, ha presentato l’istanza per conoscere le proprie origini. “Ho atteso non solo per una questione di rispetto – spiega – bensì perché ho dovuto prendermi cura di lei fino agli ultimi suoi giorni. Nel caso in cui anche miadovesse trovarsi in una situazione simile, prendersi carico di due anziani contemporaneamente sarebbe stato complesso”. L’istanza viene accettata.