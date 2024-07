Hilary Swank l’assenza dal red carpet degli ultimi anni e il ritorno glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è una star hollywoodiana che è riapparsa dopodi silenzio al cinema con una storia che le ha particolarmente toccato il cuore, poiché affronta un tema personale che è il motivo per cui non è apparsa spesso sul rednegli. Neglila presenza diin quel di Hollywood ha subito una battuta d’arresto. Di recente è stata proprio l’attrice a motivare al scelta, dettata dalla famiglia. Suo padre è scomparso nel 2021 e nei treprecedenti sua figlia ha preferito mettere in pausa il lavoro per dedicarsi agli affetti, affiancandolo in uno dei momenti più delicati della sua vita. Ai microfoni di Today Show,ha raccontato che quel tempo trascorso in sua compagnia è stato prezioso. “Ci siamo divertiti anche insieme. Siamo stati messi a dura prova, ma è stato straordinario e non rimpiango nulla“.