Fatturato dell’industria ancora negativo a maggio rallenta il commercio interno e l’export

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A2024, l’Istat prevede una riduzione congiunturale deldello 0,9% in valore e dello 0,4% in volume, al netto degli effetti stagionali. Una contrazione che interessa sia il mercato, con un calo dello 0,7% in valore e dello 0,3% in volume, sia il mercato estero, dove si registra una diminuzione dell’1,4% in valore e dello 0,6% in volume. I dati nel dettaglio Tra i principali raggruppamenti, l’unico a registrare un incremento è quello dei beni strumentali, con un aumento dello 0,3%. Questo segnale positivo è contrastato però da cali significativi in altri settori: i beni di consumo vedono una riduzione dello 0,4%, mentre i beni intermedi e i beni energetici subiscono decrementi rispettivamente del 2,1% e del 2,2%.