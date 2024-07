Ex Casa del Fascio di Predappio Lavori ancora in alto mare Serve un nuovo appalto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Forlì Cesena), 31 luglio 2024 – A che punto sono idi ristrutturazione dell’exdeldi, la struttura di 2.700 metri quadrati calpestabili e su tre piani nel centro storico della cittadina del Rabbi, chiusa da ormai 80 anni? Dell’argomento se n’è parlato lunedì sera in consiglio comunale, all’interno delle comunicazioni sulle illustrazioni delle linee programmate del mandato quinquennale da parte del sindaco Roberto Canali. L’argomento, pur non essendo in discussione né messo ai voti (c’era solo una comunicazione), ha suscitato l’interesse del consiglio e in particolare della minoranza, la cui capogruppo, Monica Fucchi, ha chiesto al sindaco quale sia l’attuale situazione. "Un anno fa – ha spiegato Canali – la ditta Sap di Roma vinse l’appdel primo stralcio deidi ristrutturazione con un ribasso del 32%, su 2.