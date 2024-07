EA FC 24 SBC Bastian Schweinsteiger Icon Futties Soluzioni E Recensione Carta Oscar Di UT

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La SBCè disponibile in EA FC 24. La versione speciale per la modalità Ultimate Team può essere riscattata completando la Sfida Creazione Rosa presente nell’area dedicata. Aggiornamento: La SBC in questione è stata annunciata tramite i social media ufficiali di EA Sports ma al momento non è ancora disponibile in game. Siamo in attesa di un comunicato ufficiale della software house canadese. Ladel centrocampista tedesco può essere sbloccata effettuando l’acceso ad UT entro le 19:00 di mercoledi 25 settembre. In calce alla notizia potete consultare le miglioriper completare la SBC diche ha ricevuto laspeciale