Dal ddl Zan alle Olimpiadi quando Fazzolari avvertiva sul terrapiattismo biologico del gender

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tace la sinistra italiana sulla questione delle atlete trans, che invece allarma il centrodestra e il femminismo storico sia per il danno che arrecadonne in termini di spazi sia, nel caso specifico del pugilato, per il rischio anche fisico che comporta. Si tratta di un silenzio che dai parlamentari Pd non viene rotto neanche di fronte a sollecitazioni e che del resto non stupisce: alla base dell’ammissione agli incontri di boxe femminile della trans algerina Imane Khelif e della taiwanese taiwanese Lin Yu-tin, entrambe nate uomini, c’è quell’ideologiaintorno alla quale ruotava e si schiantò il ddl Zan.