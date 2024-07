Cittadinanza a Don Ciotti alla Marcia della Giustizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Un’iniziativa che come amministrazione abbiamo voluto fortemente per rendere omaggio ad un uomo di caratura eccezionale da decenni vicino al nostro territorio. Ci abbiamo lavorato per settimane e ieri (due giorni fa, ndr) è arrivato il via libera del consiglio comunale. Un’enorme soddisfazione". E’ così che il sindaco Gabriele Romiti ha presentato l’attribuzioneonoraria a don Luigi, che da lunedì scorso è idealmente un cittadino di Quarrata (considerando il voto favorevole ed unanime espresso dai consiglieri comunali nella scorsa seduta). Anche se il conferimento vero e proprio del riconoscimento avverrà il prossimo 7 settembrepresenza del presbitero di Pieve di Cadore nonché fondatore di Libera (nel corso di una cerimonia che si terrà alle 11:30 in palazzo comunale).