Canoa slalom Marta Bertoncelli manca la qualificazione alla finale olimpica della canadese

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le velleità dididurano lo spazio di una discesa. L’azzurra è fuori dgara per le medaglie olimpiche nella: per lei diciottesimo ed ultimo posto in graduatoria nella semidelle acque di Vaires-sur-Merne, La ventitreenne già non aveva entusiasmato nelle manche di ieri, tanto da qualificarsi con il diciottesimo ed ultimo posto utile, ma oggi poteva cambiare tutto, con i cronometri che si settavano da zero e con dodici posti a disposizione. Purtroppo la musica è cambiata, ma nel modo sbagliato. I due tocchi di palina alle porte 5 ed 8 la mettevano in una posizione parecchio scomoda, poi per non farsire nulla ha saltato la porta 10, quasi non avvedendosiposizione: il suo 170.28 è valido solo per la diciottesima ed ultima posizione. Ancora la ceca Gabriela Satkova a far segnare il miglior tempo di giornata con il crono di 105.