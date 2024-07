BALLANDO CON LE STELLE | LUCA BARBARESCHI IN GARA SI DIVIDERÀ CON LO SHOW DI RAI2

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 31 luglio 2024)sarà uno dei protagonisti dell’autunno televisivo, facendosi in due tracon lesu Rai1 e la novità Se mi lasci non vale su. L’attore, conduttore e produttore sarà così uno dei concorrenti della 19° edizione dellodi Milly Carlucci e condurrà il datinga metà tra il Temptation Island e C’eravamo tanto amati.si unisce al cast di2024: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna e Bianca Guaccero. Il cast dicon lesarà composto in tutto da 13 coppie con i Cugini di Campagna che valgono come 1 concorrente unico. Restano da svelare 4 vip. Si parte sabato 28 settembre su Rai1.