Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 31 Luglio

Unal: ladel 31Marina si è convinta che Roberto abbia qualche piano in mente e che la questione di Tommaso lo abbia reso rigido e sibillino anche sul lavoro. La Giordano non ha idea di cosa stia tramando ma ci ha visto giusto. Ferri sta per mettere in atto un qualcosa di diabolico per acquistare la radio di Chiara. Claudia torna a pensare di voler lasciare Napoli mentre Marika e Bice si ritrovano vicine in spiaggia e finiscono per litigare di nuovo. Manuel è molto triste per il ritorno anticipato a casa e, spaventato di dover riaffrontare i suoi problemi, diventa sempre più nervoso e teso con sua madre.