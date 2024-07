Turismo alimentato dagli stranieri | +63% nelle località marittime città d’arte in crisi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuovi dati sulle prenotazioni turistiche ad agosto confermano l’importanza che gli arrivi di cittadinistanno avendo nei risultati del settore per l’estate del 2024. Una crescita moderata delle presenze di italiani è rafforzata da un afflusso molto significativo di, che rappresentano quasi la metà delle persone presenti in Italia per motivi di vacanza. Non tutte le mete però stanno riuscendo a sfruttare questo flusso dall’estero. A differenza che in passato, quando erano lead attrarre maggiormente i visitatori esteri, oggi sono le spiagge italiane a godere della nuova ondata di presenze. I centri urbani sono invece in difficoltà rispetto ai picchi fatti registrare nel 2023.