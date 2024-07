Tiffany & Co e il premio ai migliori designer | arriva il Jewelry Design Award

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)ildi: si chiama. Si tratta di unche nasce per celebrare idi gioielli, in particolare i giovani americani. In particolare, viene premiata la volontà di celebrare l’inclusività. Le candidature per il programma del 2024 sono partite ieri, lunedì 29 luglio 2024. Gli aspiranti vincitori avranno occasione di consegnare le domande entro venerdì 16 agosto 2024. Infine, i partecipanti saranno annunciati in autunno, mentre il vincitore sarà svelato all’inizio del 2025. Piccolo spoiler sulla giuria? Tra i membri del Comitato di Selezione di quest’anno ci sono Alexandre Arnault, Executive Vice President of Product, Communications; Industrial di; Co. Anche l’attrice, produttrice e scrittrice Gabrielle Union; Rajni Jacques, Global Head of Fashion; Beauty di Snap Inc.