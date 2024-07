Teatro dal 3 agosto torna il VeliaTeatro Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’avventura verso nuovi territori e nuovi pubblici, che inizia a Ortodonico (Montecorice, Salerno) con Odisseo, e continua all’Arena Zenone di Marina di Ascea. E’ in programma dal 3 al 25la XXVII edizione di Velia, nove appuntamenti con il, la letteratura e la filosofia antica, di cui quattro in prima nazionale. Insieme agli artisti ospiti interverranno Emanuele Stolfi (Università di Siena) e Luigi Spina (Università di Napoli). Tra gli eventi più esclusivi, la rappresentazione dell’Apologia di Socrate di Platone in inglese. La rassegna sull’espressione tragica e comica delantico – nata accanto all’Elea Velia di Parmenide e Zenone, e ispirata alla tradizione dell’agorà filosofica – per la prima volta nella sua storia si rivolge a un pubblico nuovo, iniziando un percorso di apertura verso tutto il territorio del Cilento.