Svolta sul Sahara occidentale Macron sostiene il Marocco Cosa significa

(Di martedì 30 luglio 2024) La data del 30 luglio 2024 sarà ricordata a lungo in. Non solo perché cade il 25esimo anniversario dell’ascesa al trono di Rabat di Mohammed VI, ma perché si registra una vittoria diplomatica di vasta portata che avrà importanti conseguenze in futuro per il Regno. Dopo gli Stati Uniti, Israele e in Europa Spagna e in parte Germania, ora anche la Francia ha riconosciuto la sovranità marocchina sul. In una lettera indirizzata al monarca di Rabat, il presidente francese, Emmanuel, ha annunciato ufficialmente che “ritiene che il presente e il futuro delrientrino nel quadro della sovranità marocchina”.