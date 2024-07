Scherma l’innesto decisivo di Mara Navarria Cambia la finale con la Francia e si ritira con l’oro olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Storie che solo le Olimpiadi sanno raccontare.di certo non dimenticherà questo martedì 30 luglio 2024, un giorno indelebile che entra di diritto nella storia dello sport italiano. “Chiudo qua, e sono davvero felice“, abbandonare al picco assoluto, lasciare da campionessa olimpica, il sogno di ogni atleta. L’Italia ha vinto la prova a squadre di spada femminile delle Olimpiadi 2024, e un grande pezzettino di questo successo va alla veterana azzurra. Una serata epica, che sarà difficile dimenticare. Anche se ad un certo punto le cose sembravano mettersi male. L’assalto che metteva in palio la medaglia d’oro si è disputato in un clima con tifo da stadio, con il pubblico transalpino che spingeva a più non posso le proprie beniamine.