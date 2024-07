Recensione UGREEN Nexode 20000 e 12000 mAh | due power bank dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Abbiamo avuto il piacere di provare le due, damAh, e ve ne vogliamo parlare in questadedicata: imperdibili per chi viaggia! Gli appassionati di elettronica a medio budget conosceranno sicuramente, azienda cinese particolarmente impegnata nella produzione di caricabatterie, cavetteria varia eil cui maggior pregio è l’ottimo. Ed è proprio per questo che, quando abbiamo avuto la possibilità di poter provare, per scriverne unadue delle, nelle versioni damAh emAh, non abbiamo decisamente saputo dire di no. Le abbiamo testate per diverse settimane, anche in viaggio, e finalmente possiamo dirvi la nostra.