Profumo di Liguria | l’arte della vera focaccia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Lagenovese, conosciuta anche come “fugassa” nel dialetto locale, affonda le sue radici nella storia millenaria. Le prime testimonianze di questo pane schiacciato risalgono addirittura all’epoca romana, quando veniva offerto agli dei come ringraziamento per il raccolto. Nel Medioevo, ladivenne un alimento popolare tra i marinai genovesi, che apprezzavano la sua capacità di conservarsi a lungo durante i viaggi in mare. Fu però nel Rinascimento che lagenovese assunse la forma e il gusto che conosciamo oggi. Le corporazioni dei fornai perfezionarono la ricetta, arricchendola con olio d’oliva di alta qualità e sale marino. La Repubblica di Genova, all’apice del suo splendore commerciale, contribuì a diffondere questo prodotto in tutto il Mediterraneo, facendolo diventare un simbolo dell’identità culinaria ligure.