Per la morte di Fatou Sarr annegata a 11 anni durante il centro estivo gli indagati salgono a otto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Inzago (Milano), 30 luglio 2024 – Il 17 giugno, di appena 11, si era sentita male mentre giocava in una delle piscine del parco acquatico Aquaneva di Inzago, nel Milanese,una gita con altri 200 ragazzini, organizzata daldell'oratorio di Caravaggio, comune della Bergamasca dove viveva. Dopo quattro giorni le speranze di strapparla allasi sono spente: la piccola, tenuta in vita dai macchinari all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, si era spenta. Per quellaassurdale persone indagate per omicidio colposo dalla Procura di Milano.