Osimhen il Chelsea si ritira Arsenal in Italia per trattare con il Napoli Le ultime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilsidalla corsa per. Emissariinpercol. Le rivelazioni de la Repubblica. Nuovi sviluppi nella vicenda Victor. Secondo lenotizie, ilsi sarebbeto dalla corsa per l’attaccante del, mentre l’avrebbe inviato emissari inper. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del, calciomercato,fuori dai giochi perSecondo quanto riportato da La Repubblica, “non decolla l’alternativa rappresentata dal“. Il quotidiano spiega che “il tecnico Enzo Maresca e la dirigenza dei Blues cercano infatti un altro tipo di attaccante, motivo per cui lo scambio con Romelu Lukaku – assicura il giornale – al momento non è percorribile”.