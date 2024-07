Olimpiadi Parigi Giorgio Armani eliminato nei 100 stile libero Ma non è quel che sembra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Armani nelle batterie dei 100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia che all'apparenza potrebbe essere una fake news, è invece una notizia ufficiale e confermata. Non si tratta infatti del famosissimo stilista, ma di un nuotatore del Camerun che, nella gara disputata la mattina del 30 luglio, ha ottenuto soltanto il sesto posto in batteria. Il vero nome di Armani: Il vero nome di questo atleta, riportato sulle schede ufficiali, è Armani lo di Nguichie Kamseu Kamogne. Ha 17 anni ed è accreditato di un personale di 1'02"20. Oggi però ha nuotato in 1'03"42. Tempo che gli è valso l'eliminazione dalla gara.