Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 30 luglio 2024

(Di martedì 30 luglio 2024)di: leinSono 8 finora leconquistate dall’Italia alledi: due ori, tre argenti e tre bronzi. Oggi, martedì 30, c’è grande attesa in particolare per la finale degli 800 metri stile libero, dove Gregorio Paltrinieri va a caccia dell’oro. Anche Giovanni Pellielo punta al primo posto nel tiro a volo (specialità trap). Grande attesa anche per la ginnastica artistica, con l’Italia che sogna una medaglia dietro alle inarrivabili statunitensi. Infine, dopo i torti arbitrali subiti negli ultimi giorni, i nostri atleti cercheranno il riscatto nel judo (con Savita Russo e Antonio Esposito) e nella scherma (nella gara a squadre della spada femminile). Qui il programma completo delledi oggi.