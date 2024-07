Non c’è pace per la famiglia Zaccagni dopo Angela e Chiara Nasti derubati anche i genitori del calciatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Mattiae la moglienon trovano. Arriva il terzo furto in poco più di un mese. Ee sua sorella, adesso il colpo arriva ai danni deidellaziale. L’obiettivo dei malfattori era l’abitazione nel centro di Bellaria, dove risiedono il padre e la madre di. E il furto è avvenuto questa domenica, 28 luglio, quando alcuni testimoni hanno dito di aver visto fuggire tre persone incappucciate con passamontagna. Sul posto si è precipitato Fabio, padre del, insieme alla moglie,Morri. I tre ladri sarebbero entrati per saccheggiare le camere dell’appartamento, ma si sono fermatipoco tempo, allertati dall’allarme, che ha dato il via alla loro fuga. Ad attenderli in strada, probabilmente, un quarto complice a bordo di un’auto di grossa cilindrata.